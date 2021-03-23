عينة "القناة 13الإسرائيلية": نتنياهو يحصل على 33 مقعدا وإمكانية تشكيل حكومة يمين
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:41 م
سارة شريفطباعة
نشرت القناة الـ13 الإسرائيلية قبل قليل نتائج العينة الأولى للانتخابات الإسرائيلية التي أشارت إلى فوز حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو بـ 33 مقعدا مع إمكانية تشكيله لحكومة يمين.
وجاءت النتائج كالتالي: حزب شاس المتدين 8 مقاعد، حزب يهوديت هتوراه 7 مقاعد، حزب الصهيونية الدينية 6 مقاعد، وحزب يمينا 7 مقاعد، إسرائيل بيتنا 8.
بينما حصل حزب يوجد مستقبل برئاسة يائير لابيد زعيم المعارضة على 16 مقعدا، حزب العمل 7مقاعد، حزب أزرق أبيض 8 مقاعد، حزب ميرتس 7 مقاعد، القائمة العربية المشتركة 8 مقاعد، حزب الأمل الجديد لجدعون ساعر 5 مقاعد، بينما لم تتجاوز القائمة الموحدة نسبة الحسم.
يشير الاستطلاع إلى أن نتنياهو يمكن أن يشكل حكومة إذا انضم إليه حزب “يمينا”، مما يمنحه 61 مقعدا.
حيث تحصل الكتلة المؤيدة لنتنياهو: 54، الكتلة المناهضة لنتنياهو: 59، فبإمكانه إذا انضم له حزب يمينا أن يتمكن من تشكيل حكومة يمين.
وجاءت النتائج كالتالي: حزب شاس المتدين 8 مقاعد، حزب يهوديت هتوراه 7 مقاعد، حزب الصهيونية الدينية 6 مقاعد، وحزب يمينا 7 مقاعد، إسرائيل بيتنا 8.
بينما حصل حزب يوجد مستقبل برئاسة يائير لابيد زعيم المعارضة على 16 مقعدا، حزب العمل 7مقاعد، حزب أزرق أبيض 8 مقاعد، حزب ميرتس 7 مقاعد، القائمة العربية المشتركة 8 مقاعد، حزب الأمل الجديد لجدعون ساعر 5 مقاعد، بينما لم تتجاوز القائمة الموحدة نسبة الحسم.
يشير الاستطلاع إلى أن نتنياهو يمكن أن يشكل حكومة إذا انضم إليه حزب “يمينا”، مما يمنحه 61 مقعدا.
حيث تحصل الكتلة المؤيدة لنتنياهو: 54، الكتلة المناهضة لنتنياهو: 59، فبإمكانه إذا انضم له حزب يمينا أن يتمكن من تشكيل حكومة يمين.