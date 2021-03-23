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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المئات يشيعون جثمان ضحية شجرة استراحة محافظ الدقهلية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:38 م
جنازة ضحية شجرة استراحة
جنازة ضحية شجرة استراحة محافظ الدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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شيع المئات من أهالى قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء، جنازة الشاب محمد أشرف عبد الوهاب عبد القادر، ٣٠ عاما، عامل دليفري، والذى لقى مصرعه إثر سقوط شجرة كافور كبيرة عليه من داخل استراحة محافظ الإقليم.

فيما أدى صلاة الجنازة عليه أمام مقابر القرية وسط حالة من الحزن الشديد ومطالبات بالقصاص من المتسبب فى الإهمال الذى أدى لسقوط الشجرة ووفاته.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بسقوط شجرة كافور ضخمة من داخل استراحة محافظ الدقهلية على أحد المارة ووفاته في الحال.

وانتقل  مدير الأمن وضباط وحدة مباحث ثان المنصورة وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن إحدى شجرات الكافور العتيقة بداخل الاستراحة قد سقطت بفعل الرياح التى تعرضت لها البلاد خلال الساعات الماضية ما أدي إلى حدوث كسر بسور الاستراحة وسقوطها في الشارع وتصادف مرور شخص يدعي محمد أشرف عبد الوهاب، ٣٠ عاما، ومقيم قرية شاوه التابعة لمركز المنصورة، عامل دليفري بإحدى شركات توصيل الطلبات ما أدي إلى وفاته في الحال.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة ونقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى الطوارئ بالمنصورة، على ذمة تصرفات النيابة والتى  صرحت تسليم الجثمان لذويه والدفن كما كلف مدير الأمن مسئولي حي شرق المنصورة، وقوات الحماية المدنية بتقليم عدد من الأشجار ورفع أثار الحادث.

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