واشنطن: عقد حوار استراتيجي مع العراق في أبريل

أعلن ‏البيت الأبيض، الثلاثاء، عن عقد حوار استراتيجي جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق في شهر أبريل المقبل.وأوضح ‏البيت الأبيض في بيان مساء اليوم أن الحوار مع العراق سيركز على دور قوات التحالف الدولي في تدريب الجيش العراقي.وأشار ‏‏البيت الأبيض إلى أن الحوار مع العراق سيركز أيضا على دور التحالف الدولي في ضمان عدم عودة داعش.