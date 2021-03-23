واشنطن: عقد حوار استراتيجي مع العراق في أبريل
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:29 م
محمد عمرطباعة
أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، عن عقد حوار استراتيجي جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق في شهر أبريل المقبل.
وأوضح البيت الأبيض في بيان مساء اليوم أن الحوار مع العراق سيركز على دور قوات التحالف الدولي في تدريب الجيش العراقي.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الحوار مع العراق سيركز أيضا على دور التحالف الدولي في ضمان عدم عودة داعش.
وأوضح البيت الأبيض في بيان مساء اليوم أن الحوار مع العراق سيركز على دور قوات التحالف الدولي في تدريب الجيش العراقي.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الحوار مع العراق سيركز أيضا على دور التحالف الدولي في ضمان عدم عودة داعش.