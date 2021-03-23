«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل للسيدات كـ«مشرفات وعاملات حياكة» بالمنيا





أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات التنمية بالمنيا، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مشرفات، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل عال أو متوسط.كما تطلب الشركة، عاملات حياكة، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل متوسط.وعلى من ترغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0862364359، والتواصل مع المدير المسئول محمد رشدي، أو التوجه لمقر الشركة في قطع 45، 35، 13، 12، القطاع الثاني، بلوك ج، المطاهرة، المنيا الجديدة.