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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط سيارة في ترعة بأسوان ومصرع «السائق والتبّاع»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:27 م
سقوط سيارة في ترعة
سقوط سيارة في ترعة
أسوان_إسراء توفيق
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سقطت سيارة نقل ثقيل بترعة وادي النقرة الرئيسية التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى غرق شخصين السائق والتباع، وجاري البحث عنهما لانتشال الجثامين من الترعة.

وتلقى مركز شرطة نصر النوبة، إخطارًا يفيد بمصرع شخصين إثر سقوط سيارة نقل ثقيل بترعة وادي النقرة الرئيسية التابعة لنفس المركز، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث، وسيارات الإسعاف لنقل الجثامين بعد استخراجها.

وتبين بالتحريات الأولية أن السائق والتباع اللذين لقيا مصرعهما غرقًا أثر سقوط سيارة نقل ثقيل ينتميان إلى محافظة سوهاج، وجاري عمليات البحث لانتشال الجثامين من الترع وايداعهما في المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

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