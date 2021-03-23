«أحسن أب» يحبس علي ربيع 16 ساعة يوميًا في اللوكيشن

يواصل الفنان على ربيع تصوير دوره في مسلسل "أحسن أب" المقرر عرضه في رمضان المقبل.ورفع المخرج معتز التوني من ساعات تصوير العمل حيث يمكث على ربيع في لوكيشن العمل يوميًا 16 ساعة، خاصة وأن المسلسل من المقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المقبل.ويبدأ معتز التوني مونتاج الحلقات الأولى نهاية الأسبوع المقبل، لتسليمها للقنوات العارضة على رأسها قناة ON."أحسن أب" مسلسل كوميدى ينتمى لنوعية الدراما 15 حلقة التي تظهر في الماراثون الرمضاني لأول مرة، ويشارك فيه بجانب كل من هاجر أحمد وعلي ربيع والفنان القدير سامي مغاوري وأحمد فتحي وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف وهو من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.