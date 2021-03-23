عينة قناة كان: فوز نتنياهو بـ31 مقعدًا وخروج القائمة الموحدة من السباق

نشرت قناة كان 11 الإسرائيلية، قبل قليل، نتائج العينة الأولى للانتخابات الإسرائيلية التي أشارت إلى فوز حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو بـ31 مقعد مع إمكانية تشكيله حكومة يمين.وجاءت النتائج كالتالي: حزب شاس المتدين 9 مقاعد، حزب يهوديت هتوراه 7 مقاعد، حزب الصهيونية الدينية 7 مقاعد، وحزب يمينا 7 مقاعد.بينما حصل حزب يوجد مستقبل برئاسة يائير لابيد زعيم المعارضة على 18 مقعدا، حزب العمل مقاعد، حزب أزرق أبيض 7 مقاعد، حزب ميرتس 6 مقاعد، القائمة العربية المشتركة 8 مقاعد، حزب الأمل الجديد لجدعون ساعر 6 مقاعد، بينما لم تتجاوز القائمة الموحدة نسبة الحسم.وبهذا تكون كتلة اليمين 54 مقعدا بدون يمينا، وبه 61 مقعدا، بينما كتلة اليسار 52 مقعدا.