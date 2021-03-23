«صحة أسوان» تكرم 11 موظفا و6 أمهات مثاليات في احتفالية مميزة (صور)

شهد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، احتفالية تكريم الدكتور محمد عبد المنعم سرور وكيل المديرية بمناسبة بلوغه سن التقاعد، التي تزامنت مع احتفالية الموظف المثالي والأم المثالية، وذلك تحت أشراف إدارة الخدمة الاجتماعية برئاسة حنان بيرم، وبالتعاون مع اللجنة النقابية للعاملين بالخدمات الصحية.وشهدت الاحتفالية منح جائزة الموظف المثالي كلًا من:-طبيب مثالي ''الدكتورمحمد عبد المنعم سرور''، ومدير مثالي ''حسين محمد حسن''، موظف مثالي شئون العاملين ''جمال محمود خليل''، موظف مثالي الميزانية ''انتصار طايع''، موظف مثالي حسابات ''أحمد حسين احمد''.كما كرم موظف مثالي إدارة دراو ''عرفة فؤاد نوبي''، موظف مثالي إدارة كوم امبو ''محمد احمد عوض''، وموظف مثالي نصر النوبة ''باتعة محمد حسن''، وموظف مثالي ادفو ''محمد حسيب أحمد''، وعامل مثالي المديرية ''بسطاوي نادي حمودة''.كما شملت فعاليات الاحتفالية تكريم الفائزات في مسابقة الأم المثالية وهن كلًا من:- صفية عفيفي عبد الظاهر ''ديوان المديرية''، وزكية علي محمد ''إدارة اسوان''، ونوال نصر الدين محمد ''إدارة دراو''، ومني محمد الليثي ''إدارة كوم أمبو''، وأميمة سليمان عبد المجيد ''إدارة نصر النوبة''، ونور الهدي عبد الباري ''ادارة ادفو''.واختتم الحفل بتقديم الدكتور أيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، شهادات التقدير والهدايا للأمهات المثاليات، والموظفين المثاليين تكريمًا لهم، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع الأمهات بمحافظة أسوان علي عطائهن وتضحياتهن، متمنيًا لهن دوام الصحة والسلامة والسعادة.