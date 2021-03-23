«الهجرة» تناشد المصريين بالخارج دعم مبادرة تطوير القرى

نشرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر صفحتها الرسمية أرقام حسابات صندوق «تحيا مصر» لدى البنك المركزي الخاصة بتلقي الدعم من أجل مشروع تطوير قرى الريف المصري، في إطار دعم الوزارة لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.وناشدت الوزارة المصريين بالخارج بالمشاركة في مبادرة «حياة كريمة» لدعم القرى الأكثر احتياجا، من أجل دعم المواطن المصري في هذه القرى لتوفير حياة كريمة له، وهو المشروع الذي قطعت فيه مصر شوطًا كبيرًا، في سبيل الارتقاء بحياة المصريين في المناطق الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.وأطلقت وزارة الهجرة مبادرة «مصرية بـ100 راجل» أواخر فبراير الماضي، بهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة السيدات المصريات بالخارج في دعم المبادرات الوطنية للدولة المصرية وطرق المشاركة، علاوة على إمدادهن بكافة الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر للتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة وتصحيحها.