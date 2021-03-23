عضو «رجال الأعمال»: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يخفض البطالة

أكد المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري بدر، على أهمية دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خفض نسبة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب حديثي التخرج.وأضاف فتوح لـ"الدستور"، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية لدعم القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية جائحة كورونا، مؤكدًا أن الجائحة أثرت على جميع اقتصاديات بلدان العالم، فمصر لم تتأثر كثيرًا بتلك التداعيات.وتابع عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستؤدي إلى تدشين مصانع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى دخول عدد من المصانع داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.