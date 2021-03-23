رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عضو «رجال الأعمال»: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يخفض البطالة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:19 م
جمعية رجال الأعمال
جمعية رجال الأعمال المصريين
أسماء إبراهيم
طباعة
أكد المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري بدر، على أهمية دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خفض نسبة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب حديثي التخرج.

وأضاف فتوح لـ"الدستور"، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية لدعم القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية جائحة كورونا، مؤكدًا أن الجائحة أثرت على جميع اقتصاديات بلدان العالم، فمصر لم تتأثر كثيرًا بتلك التداعيات.

وتابع عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستؤدي إلى تدشين مصانع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى دخول عدد من المصانع داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

موضوعات متعلقة

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

«رياح وأتربة وأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الخميس

السكة الحديد: تغريم مَن يخالف إجراءات كورونا داخل المحطات

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد


الصور

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

مصرع 2800 وإصابة 26 ألفًا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال عام

اختيار 8 مرشحين للمنافسة على جائزة «فن جميل»

دراسة: مخاطر الوفاة بسبب الخرف أعلى بين المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

صفحات وهمية تستخدم أسماء المشاهير لبث السموم في شباب القراء

حسن عبد الموجود: لم استعر حيوانات كتابي «البشر والسحالي» من «كليلة ودمنة»

وزيرة الثقافة تشهد ختام المهرجان القومى للسينما الـ23 وتسلم جوائزه للفائزين

يوم ميلاده عيدًا للكاريكاتير.. تعرف على قصة حياة الفنان «رخا»