رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

- الأفراد المتقدمين للبرنامج من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم.