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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:54 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
حسين العمدة
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يبحث المواطنين عن رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة، وتقوم الدولة بتوفير كافة سبل الدعم للأسر المصرية الفقيرة ومحدودي الدخل، الذين يستحقون الدعم من فئات الشعب المصري، وأطلقت وزارة التضامن الإجتماعي، برنامج تكافل وكرامة هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الإجتماعي.

وحدد البرنامج عدد من الفئات المستحقة وهي الأسرة والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب، وذلك وفقًا لعدد من الشروط يجب توافرها في المتقدم للبرنامج على رأسها المسنين البالغين من العمر 65 عامًا، أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أو الأم.

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامه

لديكم كافة المعلومات عن بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامه، خلال التقرير التالي:

- يقوم المواطنين بالدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامه وهو (من هنا).

- ثم يقوم المواطنين بإدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامه، والمكون من 14 رقم والموجود في شهادة الميلاد.

شروط برنامج تكافل وكرامه

- لا يكون الزوج أو الزوجه أو المسن، العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية.

- تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل وكرامه لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عامًا، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.
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- الأفراد المتقدمين للبرنامج من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم.

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