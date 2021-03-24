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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2021

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:20 ص
الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية
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مع قرب انتهاء شهر مارس وحلول شهر أبريل، يبحث كثير من المواطنين والعاملين والموظفين في جمهورية مصر العربية من خلال محرك البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عن الإجازات الرسمية 2021 في شهر أبريل.

وفي إطار استقبال المصريين والعالم الإسلامي لشهر رمضان الكريم 2021 الذي سيحل في شهر أبريل، ترصد جريدة «الدستور» قائمة الإجازات الرسمية 2021 في شهر أبريل، التي يترقبها المصريين في العام 2021.

الإجازات الرسمية 2021 في شهر أبريل

يوجد بشهر أبريل "عيد تحرير سيناء" يوم الخميس 25 أبريل، ويعتبر إجازة رسمية تُعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما يعطل العمل في نفس تلك المناسبات للقطاع الخاص بقرار من وزير القوى العاملة.

حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1193، في وقت مضى، بشأن الاحتفالات الخاصة بكل عام عن مواعيد الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يحق للعاملين في مصر أخذ إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع محافظات الجمهورية سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي بالوزارات، أو في المصالح الحكومية، أو في الهيئات العامة، أو في وحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقًا لما جاء بالقرار الوزاري.

ويعد شهر أبريل هو الشهر الرابع من السنة في التقويم الميلادي، وواحد من أربعة أشهر من 30 يومًا، وفي بلاد الشام، يُطلق عليه اسم أبريل، وهو اسم تم إدخاله في ألماتي من الأكادية، وأصل الكلمة السومرية «نيسان» تعني الفاكهة الناضجة المبكرة، وفي تونس والجزائر، يسمى «أفريل».

أما في التقويم المصري، يسمى «برامودة»، حسب التقويم الزراعي، في البلدان المغاربية، يُطلق عليه أبريل، وأبريل هو الشهر الثاني من العام في التقويم الروماني، حيث يتكون من 29 يومًا.

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