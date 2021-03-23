أحمد خالد صالح يحسم الجدل: «أنا ممتنع عن التصوير منذ 15 يوما»

نفى الفنان أحمد خالد صالح، ما تردد على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باستمراره في التصوير مسلسله الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2021، بعد علمه بإصابته بفيروس كورونا.وتابع "صالح" لـ"الدستور" قائلًا: "وقت ظهور التحليل كان لدي تصوير من باب المسئولية والإنسانية قلت إني مش هقدر أجي، مفيش حاجة أهم صحة البني آدم".وأضاف إنه برفقة زوجته الفنانة هنادي مهنا أكملوا 4 أيام في العزل، ولم يكن لديه أي أعراض، مشيرًا إلى أن الفنانة هنادي مهنا هي فقط من تشعر بتكسير في العظام، وضعف حاسة الشم والتذوق.واختتم قوله: "أنا ممتنع عن التصوير منذ 15 يوما بسبب جدول التصوير، أنا لم أشعر بأي عراض، وتحليل الدم بيقول فيه احتمالية وجود كورونا، وأنا لم ولن أجازف نهائيًا".