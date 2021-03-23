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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة» تناشد شباب الدارسين بالخارج الانضمام لمركز الحوار

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:10 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء علي
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ناشدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الطلاب الدارسين بالخارج التقديم للحصول على منصب «سفير مركز الحوار»، داخل مركز وزارة الهجرة للحوار MEDCE.

وأضافت الوزارة خلال منشور لها عبر موقها الإلكتروني: «إذا كنت بالفعل عضوا بمركز وزارة الهجرة للحوار عليك فقط القيام بإرسال سيرتك الذاتية مرفقة بخطاب تحفيزي وتحديد عدد الساعات التي تنوي توفيرها للعمل أسبوعيًا مع تصوير فيديو مدته 60 ثانية تقدم فيه فكرتين أساسيتين لتطوير عمل المركز، إلى البريد الإليكتروني التالي:
[email protected]

وأوضحت أنه إذا لم تكن عضوًا بمركز الحوار، عليك التسجيل بالمركز لتتمكن من التقديم لتصبح سفيرًا للمركز بالبلد الذي تعيش فيه.. من هنا:
https:medcegypt.netregister.

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