وزيرة الثقافة تشهد ختام المهرجان القومى للسينما الـ23 وتسلم جوائزه للفائزين

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الـ 23 من المهرجان القومي للسينما المصرية والتى جاءت تحت عنوان "نسيم الروح" وأشرف على استكمالها الناقد الكبير كمال رمزي، ونظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وذلك بمسرح الجمهورية وبحضور الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما وأعضاء لجنتي تحكيم الأفلام القصيرة والتسجيلية والتحريك وعدد محدود من المشاركين والمكرمين والإعلاميين تفعيلًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.قالت عبدالدايم إن المهرجان القومي للسينما المصرية يمثل أحد المحاور الفاعلة لتعظيم دور الفن السابع في تناول ومعالجة القضايا الاجتماعية، وأشارت إلى دوره فى تعزيز الهوية الوطنية ودعم صناعة السينما وما يرتبط بها من فنون إبداعية، مضيفة أن فن السينما وسيلة براقة لنشر الوعي والتنوير لبناء مجتمع قوى ومتماسك.كما أهدت وزيرة الثقافة اوسكار المهرجان القومي للسينما المصرية إلى الناقد كمال رمزي تقديرًا لتوليه المهمة الصعبة فى استكمال فعاليات الدورة الثالثة والعشرين، خلفًا للراحل الكبير الدكتور سمير سيف رئيس المهرجان السابق، والذى وافته المنية خلال تجهيزه لأعمال الدورة الحالية، كما كرمت عددا من الشخصيات الفنية التي أثرت السينما المصرية وهم الفنان الكبير لطفي لبيب، الموسيقار الكبير هاني شنودة، مدير التصوير سمير بهزان وتسلمتها السيدة زوجته، اسم المخرج الكبير حسن الإمـام وتسلمت التكريم ابنته الأستاذة زينب حسن الإمام.من جانبه؛ قال الدكتور فتحى عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية إن إقامة المهرجان في ظل تحديات كورونا تجسد إيمان الدولة ووزارة الثقافة بأهمية وقيمة الفنون فى بناء وتطوير الوعى ومجابهة التعصب، واضاف أن الظروف الاستثنائية فرضت اقتصار حفل الختام على حضور عدد من المشاركين والمكرمين، بالإضافة إلى عدد محدود من النقاد والصحفيين، مشيرا إلى أنه تقرر عرض الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان بمركز الإبداع الفني اعتبارًا من 25 مارس الجارى ولمدة أسبوع، كما سيتم عرض جميع الأفلام المشاركة يوم الأحد من كل أسبوع.وفي كلمته قال الناقد كمال رمزي المشرف على استكمال أعمال الدورة الـ ٢٣ للمهرجان القومي للسينما المصرية، إن المهرجان توقف منذ سنتين، الأولى بسبب وفاة المخرج الكبير سمير سيف، والسنة الثانية لسبب خارج عن إرادتنا بعد انتشار جائحة كورونا، وأضاف "رمزي" أن العمل السينمائي كله يمر بأزمة كبيرة بدءا من الإنتاج وحتى دور العرض، ولكن في وسط هذه الظروف نجد مصر من البلاد القليلة التي استطاعت الصمود أمام تلك الأزمة وأنتجت أكثر من ١٩٠ فيلمًا، وأضاف أنه بالرغم من كل ذلك يقام المهرجان هذا العام وشارك به ١٧٠ فيلمًا بين طويل وقصير وتسجيلي وتحريك، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة على دورها فى استكمال هذه الدورة ولدار الأوبرا وصندوق التنمية الثقافية.وجاءت الجوائز كالتالي:أولًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلةحصل على الجائزة الأولي: فيلم "بين بحرين"، الجائزة الثانية: فيلم "لما بنتولد"، الجائزة الثالثة فيلم: "عنها".جائزة الإخراج وحصل عليها المخرج أحمد عبدالله السيد عن فيلم "ليل خارجي"، جائزة إخراج عمل أول وحصل عليها المخرج أنس طلبة عن فيلم "بين بحرين".جائزة السيناريو وحصل عليها أماني موسي وكريم وليل عن فيلم "بين بحرين"، جائزة التصوير وحصل عليها عبدالسلام موسي عن فيلم "عنها".جائزة أحسن ممثل دور أول وحصل عليها الفنان خالد النبوي عن دوره في فيلم "يوم وليلة"، جائزة التمثيل دور ثان رجال وحصل عليها الفنان محمود فارس عن دوره في فيلم "بين بحرين".جائزة أحسن ممثلة دور أول وحصلت عليها الفنانة مني هلا عن دورها في فيلم "ليل خارجي"، جائزة أحسن ممثلة دور ثان وحصلت عليها الفنانة عارفة عبدالرسول عن فيلم "بين بحرين".جائزة التصميم الفني وحصل عليها الفنان أنسي أبوسيف عن فيلم "عنها"، جائزة الملابس وحصلت عليها الفنانة ريم العدل عن فيلم "ليل خارجي"، جائزة المونتاج وحصل عليها الفنان يامن زكريا عن فيلم "بين بحرين"، جائزة الموسيقي وحصل عليها الفنان شريف الهواري عن فيلم "لما بنتولد"، جائزة أحسن صوت وحصل عليها الفنان محمد صلاح عن فيلم "ليل خارجي"، وأخيرا جائزة خاصة للفنانة منحة البطراوي عن دورها في فيلم "زهرة الصبار".ثانيًا: مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريكأولًا: أفلام التحريكجائزة أنطون سليم للعمل الأول وحصل عليها المخرج محمد سعد محمود حماد عن فيلم bubbleجائزة لجنة التحكيم وحصل عليها المخرج أسامة أبوزيد عن فيلم "السيد بنفسجي"جائزة أفضل فيلم تحريك وحصل عليها المخرج كريم سلطان عن فيلم shattered.ثانيًا: الأفلام الروائية القصيرةجائزة شادي عبدالسلام للعمل الأول للمخرج سيد عمر عن فيلم "افعل شيئا يا حامد".جائزة لجنة التحكيم وحصل عليها المخرج يوسف نعمان عن فيلم "هذه ليلتي".جائزة أفضل فيلم وحصل عليها المخرج محمد فاروق عن فيلم "مشوار".ثالثًا: الأفلام التسجيليةجائزة سعد نديم للعمل الأول وحصل عليها المخرج أمير الشناوي عن فيلم "الكيلو 64".جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية حتى 15 دقيقة وحصل عليها المخرج محمد حسني ياسين عن فيلم "عندما يرضي الناس"، جائزة أفضل فيلم تسجيلي حتى 15 دقيقة وحصل عليها المخرج لؤي جلال عن فيلم "رسالة لوالدي".جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة وحصلت عليها المخرجة حنان راضي عن فيلم "المتاهة".جائزة أفضل فيلم تسجيلي أكثر من 15 دقيقة وحصل عليها المخرج عمرو بيومي عن فيلم "رمسيس راح فين؟".جدير بالذكر أن لجنتى تحكيم المهرجان تكونتا من: (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة) فنان السيناريو الكبير بشير الديك (رئيسًا)، وعضوية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، الأستاذة الدكتورة ثناء هاشم، مدير التصوير د. سمير فرج، والناقد مجدى الطيب.ضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك كلًا من: رئيس اللجنة المخرج وكاتب السيناريو إبراهيم الموجى وعضوية كل من: الناقد عصام زكريا، أستاذ التحريك بالمعهد العالى للسينما أ.د. آمنة الحضرى، أستاذ التصوير أ.د. محمد عسر، المخرجة نادين خان، المنتجة ماريان خورى والمخرج طارق الزرقانى.وكان حفل الختام قد بدأ بعرض فنى بعنوان (أستاذ..وأكثر) فكرة وإخراج: محمد مرسى إبراهيم، مهندس الإضاءة: ياسر شعلان، مهندس الصوت محمود عبداللطيف، كلمات: مؤمن النقيب، ألحان وتوزيع محمد شحاتة، استعراضات: محمد ميزو، مادة فيلمية ضياء داود، هيئة الإخراج محمد المأمونى وعبدالرحمن عيد، فريق الكلاكيت بدار الأوبرا المصرية تدريب د. ليونيه حكيم والفنان ليون حكيم وقدمه الإعلامى حسن الشاذلي.