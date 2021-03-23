محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة والدكتور عثمان شعلان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ومديري إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.وتناول الاجتماع استعراض المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى مركزى جديدة بكفر سعد، لتوفير خدمات طبية أفضل لأهالى مدينة كفر سعد والقرى التابعة لها، وذلك لمواكبة المخطط الخاص بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالى ٢١٩ تابعًا.ووجهت المحافظ تعليماتها بسرعة اتخاذ الخطوات المطلوبة لاختيار الموقع المناسب، لتنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت الطبية.