يوم ميلاده عيدًا للكاريكاتير.. تعرف على قصة حياة الفنان «رخا»

وافق الفنان جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، على أن يكون عيد الكاريكاتير المصري هو يوم ميلاد الفنان الكبير محمد عبد المنعم رخا أبو فن، فمن هو الفنان عبد المنعم رخا؟.ولد الفنان محمد عبد المنعم رخا عام 1911 بقرية سنديون بمحافظة القليوبية، حفظ القرآن وتعلم القراءة والكتابة ودخل المدرسة وكان يعشق الرسم وعندما حاول أن يعرض على الأسرة الالتحاق بمدرسة الفنون الجميلة حصل على علقة ساخنة، فدخل المدرسة الخديوية ورسب فيها 3 مرات بسبب حبه للرسم.وذكرت هيئة الاستعلامات المصرية على موقعها أن رخا أنشأ وترأس الجمعية المصرية لرسامي الكاريكاتير في يناير عام 1984، وفى فبراير 1966 تم ترشيحه من لجنة الفنون التشكيلية للحصول على جائزة الدولة التقديرية للفنون، وفى أكتوبر عام 1976 حصل على وسام الاستحقاق، وفى عام 1981 نال وسام الجمهورية.رسم رخا في أكثر من عشرة صحف مصرية، وكان ينتقد في رسوماته مظاهر الفساد والقصر والاحتلال، وكان لابد من إخراسه وقتل ريشته، وكانت مصر تعيش في ذلك الوقت في عهد صدقي باشا والذي قتلت فيه جميع الحريات، وكان الأمير عباس حليم قد انشق على القصر، واندمج في الحركة العمالية محاولًا أن يكتسب زعامة العمال.التقى رخا بعدها بصديقه عمر عزمي والذي أخبره أنه سيصدر جريدة اسمها "المشهور" وسيقوم بتمويلها عباس حليم، وطلب منه أن يساعده في إصدارها، وأن يرسم لها، فوافق رخا، وصدرت الجريدة فعلا وعلى غلافها رسمان لرخا.كان الكاريكاتير الأول يظهر فيه مدير شركة نقل "ثورنكروفت"، الاحتكارية وهو يضرب أحد العمال بخنجر ويسيل دمه فيستغيث العامل، وهناك شاويش –صدقي باشا- والذي كان رئيسًا للوزراء ووزيرًا للداخلية وهو يمسك العامل قائلًا: امشي قدامي ع القسم.. عشان وسخت بدلة جناب الخواجة بدمك الزفر".أما الكاريكاتير الثاني فكان بمناسبة رأس السنة الهجرية ويظهر فيه صدقي باشا ومعه وزراء مربوطين بحبل في حجر كبير يرمز للسنة التي انتهت، وطفلة صغيرة جميلة ترمز للعام الجديد، وهي "ترفس" صدقي باشا والوزراء ليسقطوا في هاوية سحيقة، وكتب على الرسم "أمنية العام الجديد".بعد صدور الجريدة تم استدعاء رخا للتحقيق من قبل النيابة، والتي اعتبرت الرسمين قذفًا وإهانة لحكومة صدقي باشا، واعترف رخا أمام المحققين أن الرسومات له، وحين سألوه ماذا تقصد قال إن الصورة تشرح نفسها، الأولى لصدقي باشا وهو يرفض مساعدة العمال، والثانية تعبر عن أمنية مصر في الخلاص من حكومة صدقي التي قتلت جميع الحريات وانتهت القضية بقرار الافراج عنه وعن صديقه أيضًا.غير أن ضابط النيابة محمود طلعت أخبره أنه مطلوب مرةً أخرى، وكان رخا يتصور أن هذا الاستدعاء إنما لاستكمال إجراءات الإفراج، لكنه عرف أن هناك مؤامرة لتوجيه تهمة إليه وهي "العيب في الذات الملكية"، وقدم له عدد المجلة فوجد أسفل رسمه وبخط صغير عبارة "يسقط الملك"، ومن هنا عرف رخا أنه سيقدم للمحاكمة، وقضى أربع سنوات في السجن.توفى الرسام وفنان الكاريكاتير محمد عبد المنعم رخا في 18 أبريل عام 1989 عن عمر يناهز 78 عاما.