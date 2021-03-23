انتهاء عملية التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ24

انتهت، منذ قليل، عملية التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الرابع والعشرين، بمشاركة 39 قائمة.وتشير التقديرات الأولية إلى تقدم كتلة اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود، على التيارات الأخرى.وتعد تلك الانتخابات هي الرابعة التي تجرى في إسرائيل، خلال عامين، وتشهد منافسة قوية بين نتنياهو وجدعون ساعر رئيس حزب «أمل جديد»، ويائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية.وقالت اللجنة المركزية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي إنه على الأرجح لن يتم الإعلان عن النتائج النهائي للانتخابات قبل يوم الجمعة المقبل.وكثف نتنياهو من جولاته، اليوم الثلاثاء، لحث أنصار اليمين على الذهاب لمقرات الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست، لضمان تشكيل ائتلاف حكومي يميني.