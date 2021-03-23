«تجارية الجيزة» تنظم معرضًا للحرف التراثية بالتعاون مع المحافظة

عقد محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة اجتماعًا مع هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة؛ لبحث سبل الاستفادة من الحرف اليدوية في المحافظة والحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار والاتفاق على إقامة معرضًا خلال الأيام المقبلة يضم العاملين في هذا القطاع.وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أنه تم الاتفاق مع المحافظة على إقامة معرضًا خلال الأيام القادمة لخدمة المنتسبين للغرفة من العاملين في قطاع الحرف اليدوية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع تأثر سلبا خلال العام ونصف الماضي بسبب تراجع السياحة حيث إنها تعتمد في الأساس على بيع المنتجات للسائحين.أضاف إمبابي، في بيان الثلاثاء، أنه سيتم إجراء حصر شامل للعاملين في الحرف اليدوية من منتسبي الغرفة، لمخاطبتهم لإقامة معرض بالاشتراك مع محافظة الجيزة لعرض منتجات الحرف اليدوية فيه.وأوضح رئيس تجارية الجيزة أن الغرفة تضم عدد كبير من العاملين في الحرف اليدوية، خاصة في مراكز مثل كرداسة والتي تشتهر بصناعة العبايات وشبرامنت والحرانية التيتشتهر بصناعة السجاد والتي تضم آلاف العاملين في قطاع الحرف اليدوية.