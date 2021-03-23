منظمة السياحة العالمية ترحب بعضوية «أليانز»

رحّبت منظمة السياحة العالمية بالعضوية الجديدة المنضمة لشبكة الأعضاء المنتسبين عن طريق شركة التأمين الدولية "أليانز" التي باتت تتواجد في 75 دولة، ما يساعد الشركة في تعزيز مهمة المنظمة للسياحة الآمنة والمسؤولة التي يسهل الوصول إليها ببوليصة تأمين معتمدة، مع التركيز بشكل خاص على حلول حماية السفر والتنقل.وتضم شبكة الأعضاء المنتسبة لمنظمة السياحة العالمية ممثلين رئيسيين من القطاع الخاص، وكذلك من منظمات إدارة الوجهات، والمنظمات غير الحكومية والقطاع المدني، والأوساط الأكاديمية.وأصبحت Allianz Partners، التي تنضم من خلال وحدة أعمالها الإسبانية، واحدة من شركات التأمين القليلة في الشبكة، وسينضم إلى أكثر من 500 زميل من الأعضاء المنتسبين في تعزيز تبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بهدف المساهمة في تعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.أوضح أيون فيلكو، مدير إدارة الأعضاء المنتسبين لمنظمة السياحة العالمية، أن منظمة السياحة العالمية تجمع قادة من مختلف القطاعات لتشجيع تبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز السياحة، ويسعدنا أن نرحب بشركاء أليانز في مجموعات العمل لدينا ونعلم أنهم سيستمرون في المساهمة في صناعة السفر من خلال تركيزهم على حماية السياح وحلول السفر المسؤولة “.في الوقت نفسه، قالت إيدا لوكا لوجنوني، الرئيس التنفيذي للصحة والسفر الدولي في شركة Allianz Partners: "نحن فخورون حقًا بأن خبرتنا معترف بها من قبل هذه المؤسسة التابعة للأمم المتحدة وأن تساهم في عمل منظمة السياحة العالمية، خاصة في هذا الوقت الحرج بالنسبة للسياحة العالمية، ففي Allianz Partners، نشارك بعمق في التحول الرقمي والتعافي في صناعة السفر، بالتنسيق الوثيق مع شركائنا في العمل، وبصفتنا شركة رائدة عالميًا في تأمين السفر، فإن هدفنا الأساسي هو الاستمرار في حماية سلامة المسافرين مع تعزيز ثقة العملاء من خلال خدماتنا عالية الجودة.. الاستدامة هي قضية أساسية لمستقبل السفر، وبالتعاون مع الأعضاء الآخرين التابعين لمنظمة السياحة العالمية سنزيد جهودنا نحو تحقيق الأهداف المشتركة للمنظمة".