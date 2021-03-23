القمص يوسف منصور يشارك في برنامج «أسرتي أيقونة في الكنيسة»

شارك القمص يوسف منصور كاهن كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا انطونيوس بهولندا، اليوم في الحلقة الأحدث من برنامج "أسرتي أيقونة في الكنيسة" عبر موقع ايبارشية هولندا.وناقش القمص "يوسف" خلال الحلقة موضوع بعنوان "الآلهة الغريبة التي تدخل حياة الأسرة"، وذلك ضمن الموضوعات التي تخص الأسرة المسيحية، ويناقشها البرنامج تحت رعاية الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.