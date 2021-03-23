«الحذر مطلوب».. توقعات ببدء موجة كورونا الثالثة بعد عيد الفطر

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، إن الموجة الثالثة من جائحة كورونا لم تصل إلى مصر، التى لا تزال فى الموجة الثانية.وأضاف «عيد» لـ«الدستور»، أن التوقعات تشير إلى وصول الموجة الثالثة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المقبل.وأشار رئيس قطاع الطب الوقائى إلى أن الوزارة تستهدف تطعيم ٢٥٠ ألف مواطن بنهاية الشهر الحالى.ولفت «عيد» إلى أنه من المقرر وصول ما يقرب من مليون ونصف المليون جرعة من اللقاحات خلال الفترة المقبلة.