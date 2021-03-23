مؤشرات أولية: فوز نتنياهو مع إمكانية تشكيل حكومة من 63 مقعدا

تداولت أنباء قبل قليل عن نتائج العينات الأولية لقنوات (11، 12، 13) الإسرائيلية، وبحسب القناتين (12، 13) فإن نتنياهو فاز في الانتخابات وبإمكانه تشكيل حكومة يمين مكونة من 63 مقعدا.بينما بحسب عينة قناة 11 العبرية فإن هناك تساويا بين كتلين اليمين واليسار، وبحسب القناة (12) فإن حزب ميرتس اليساري لم يتجاوز نسبة الحسم، فيما حصل كل من حزب الصهيونية الدينية لبتسلئيل سموتيرتش وحزب يمينا لنفتالي بينيت من 7-8 مقاعد، ولم تنشر بعد تفاصيل النتائج الأولية كاملة.ومن المقرر أن تبدأ إعلان النتائج في العاشرة مساء وتستمر حتى الساعات الأولى من فجر الأربعاء، وستعلن النتائج الرسمية مساء الخميس المقبل.