سوهاج.. فرحة في 181 قرية بهدية الرئيس لتنفيذ مشروعات متكاملة

المحافظ: المبادرة فرصة تاريخية غير مسبوقة لتطوير الريف

منسق المبادرة: نستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطن

نائب المحافظ: تأهيل المنازل ومراكز الشباب والوحدات الصحية

رئيس الجامعة: ورش عمل تثقيفية وقوافل طبية فى «بناويط»

الانتهاء من إنشاء 27 مدرسة بتكلفة 148 مليون جنيه فى 7 مراكز

كوم بدار بالمنشأة: الأهالى تبرعوا بأرض لبناء مدارس وفى انتظار بنائها

تل الزوكى بطما: المياه الجوفية تهدد المنازل بالانهيار

بسعادة بالغة وتفاؤل كبير استقبل أهالى قرى سوهاج فعاليات ومشروعات مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى وأوكل إليها مهمة تطوير ١٥٠٠ قرية من قرى الريف المصرى.وتنقسم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» داخل محافظة سوهاج إلى مرحلتين، تضم المرحلة الأولى ٢٩ قرية وبلغت نسبة التنفيذ بها ١٠٠٪ باعتمادات مالية إضافية بلغت ١٠٢ مليون جنيه وتضمنت المشروعات أعمال تطوير شبكات الكهرباء والطرق وتأهيل مراكز الشباب.كما تضمنت المرحلة الثانية ٥٤ قرية باعتمادات إضافية بلغت ١٧١ مليون جنيه، وكذلك ٤٦٠ مليون جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية ومليارًا و٤٦١ مليون جنيه من الهيئات والجهات المركزية، ليصبح إجمالى ما سيتم إنفاقه بالمرحلة الثانية بمحافظة سوهاج ٢.١ مليار جنيه.ومع التوسع فى مبادرة تطوير الريف المصرى، فقد تم استهداف ١٨١ قرية باعتمادات مالية بقيمة ٣٥ مليار جنيه، وتشمل هذه المبادرة مشروعات تطوير بجميع القطاعات.وتضم المرحلة الأولى مراكز البلينا وأخميم وجهينة وساقلتة ومركز سوهاج وطما وطهطا والمراغة بإجمالى عدد ٢٩ قرية.قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، إن المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير قرى الريف المصرى، هى امتداد للمبادرة الكريمة التى أطلقها فى ٢٠١٦، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا. وأضاف أن المرحلة الحالية تهدف لتنمية القرى الفقيرة تنمية شاملة، بعد مضاعفة الاعتمادات المالية لأكثر من ٢٠ ضعفًا، بتكلفة إجمالية تقدر بـ٢ مليار جنيه، لتطوير ٦٩ قرية.ووصف المحافظ مبادرة الرئيس لتطوير قرى الريف بأنها فرصة تاريخية غير مسبوقة لتطوير محافظات الجمهورية، خاصة محافظة سوهاج.ولفت إلى أن المحافظة تمر بمرحلة جديدة على مستوى الإنشاءات وكيفية التخطيط لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتنفيذ مشروعات متكاملة بجميع قرى سوهاج.منوهًا إلى أن المحافظة لا تتولى تنفيذ مشروع واحد فقط ولكنها تنفذ مشروعات متكاملة داخل القرى تشمل البنية الأساسية من صرف وكهرباء ومياه ومدارس. وأشار إلى أن المحافظة ستقوم بتنفيذ المشروعات ذات الأولوية لأهالى القرى بعد استطلاع آرائهم وتحديد مطالبهم الأساسية.وأكد أن عام ٢٠٢٠ شهد إنجاز ٣٠٧ مشروعات بمختلف القطاعات باستثمارات بلغت ٤ مليارات و٤٠٠ مليون جنيه أهمها الانتهاء من ١٥ مشروعًا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، تضمنت إنشاء ٥ محطات مياه، و١٠ محطات صرف صحى، بتكلفة إجمالية بلغت مليارًا و١٢١ مليون جنيه. كذلك إنشاء وتطوير منطقتى آثار الحواويش بمركز أخميم، وإتريبس بالشيخ حمد بمركز سوهاج، وإنشاء وحدة مرور بمركز طما، إضافة إلى وحدة مطافئ، وسوق حضرية، ووحدة مرور بمركز جهينة، وتطوير مرسى ناصر السياحى بتكلفة إجمالية ٣٠ مليونًا و٦٠٠ ألف جنيه.كشف شريف أبوسحلى، مسئول مبادرة حياة كريمة بمحافظة سوهاج، عن أن المبادرة تهدف إلى تطوير ٢٣ قرية بمركز المراغة، فى إطار التنمية المستدامة للريف المصرى.وقال «أبوسحلى» إن التنمية تأتى من خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة لهم، لا سيما فى عدد من المجالات، كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الرى من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.وأضاف مسئول المبادرة أن من بين القرى المستهدفة فى المبادرة شندويل البلد والبطاخ وبناويط والغريزات وأولاد إسماعيل وعرابة أبوعزيز والسمارنة والعمور وفزارة وبنى هلال والحريدية والشيخ شبل والوقدة وبنى شاح وبهته وبهاليل الجزيرة وجزيرة شندويل وأقصاص وعامر وباصونة والشيخ يوسف ونجع طايع.ذكر الدكتور أحمد القاضى، نائب محافظ سوهاج، أن المحافظة تعمل على التوسع فى مشروعات التنمية، ولن تتوقف عند تطوير أو إعادة تأهيل منازل الأهالى، وتستهدف الوصول إلى الوحدات الصحية ومراكز الشاب، وكل المنشآت التى يتعامل معها المواطن، لتقديم خدمات تليق به.وأضاف «القاضى» أن جميع قيادات المحافظة تعمل على قلب رجل واحد، لإنجاز مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وتسابق الزمن للوصول إلى كل شبر فى أرض المحافظة لتطويره وتحديثه.وتابع أن مبادرة تطوير الريف تستهدف ١٨١ قرية فى سوهاج، وذلك فى إطار التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية للقرى والنجوع من جميع الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبة للجهود التنموية التى تشمل كل القطاعات على مستوى الجمهورية.قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تواصل تفعيل مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحسين الحالة المعيشية للملايين من المواطنين بالقرى الفقيرة على مستوى الجمهورية، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لمختلف الفئات فى شتى المجالات، انطلاقًا من الدور الخدمى والتوعوى للجامعة كمنبر تعليمى واجتماعى مؤثر.وأشار «عزيز» إلى أنه تم استعراض قائمة القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، ووقع الاختيار على قرية بناويط التابعة لمركز المراغة، التى جاءت ضمن أكثر ٥ قرى احتياجًا بالمحافظة.وذكر أن الجامعة وضعت خطة تنفيذية سيتم تطبيقها داخل القرية، بمساعدة نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا وطلاب المرحلة الجامعية الأولى، لافتًا إلى أنه سيتم العمل فى جميع الاتجاهات فى وقت واحد، حيث ستتم إقامة ندوات توعوية، وورش عمل تثقيفية، وتنظيم قوافل طبية وبيطرية وزراعية، إلى جانب تنفيذ بعض الأنشطة الرياضية لشباب القرية.وذكر الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة، أن رئيس الجامعة كلف مجموعة العمل بتصميم استمارة استقصاء لبيان الاحتياجات الأساسية المطلوب التعامل معها داخل القرية، التى سيصممها أساتذة بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب، لتنفيذها بعد العرض على رئيس الجامعة والموافقة عليها. وقال إن فعاليات المبادرة ستبدأ بإجراء زيارة ميدانية أولية للقرية، لتطبيق استمارة الاستقصاء على مجموعة عشوائية من سكان القرية، يلى ذلك تحليل لبيانات الاستمارات وترتيب الأولويات حسب احتياجات المواطنين، مع الوقوف على الموارد المتاحة بها لمعرفة كيفية استغلالها بالشكل الأمثل، كما سيتم التنسيق مع الجهات والمديريات المعنية بالمحافظة للتعاون فى تنفيذ هذه المبادرة.أعلن المهندس سيد أبوعقيل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، عن أنه تم الانتهاء من إنشاء ٢٧ مدرسة خلال العام المالى الحالى بتكلفة إجمالية ١٤٧ مليونًا و٩٢٠ ألف جنيه، وفرت ٣٩٣ فصلًا دراسيًا جديدًا، ضمن خطة إنشاء ٩٧ مدرسة بالمشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يستهدف ١٨١ قرية موزعة على ٧ مراكز بالمحافظة.وأضاف أنه تم تسليم ١٠ مدارس فى مركز البلينا، بتكلفة ٤٨ مليونًا و٦٥٠ ألف جنيه، وفرت ١٣٢ فصلًا دراسيًا، و٤ مدارس بمركز جرجا، بتكلفة بلغت ٢١ مليون جنيه، وفرت ٣٩ فصلًا، و٥ مدارس بمركز المنشأة، بتكلفة ٣١ مليونًا و٧٤٠ ألف جنيه، وفرت ٨٠ فصلًا، مشيرًا إلى تسليم مدرسة بمركز المراغة بتكلفة ٣ ملايين و٦٩٠ ألف جنيه، وفرت ١٤ فصلًا، ومدرستين بمركز طما بتكلفة بلغت ١٠ ملايين و٩٢٠ ألف جنيه، وفرتا ٣٤ فصلًا.كما تم تسليم مدرستين بمركز ساقلتة بتكلفة بلغت ١٣ مليونًا و١٠٠ ألف جنيه، وفرتا ٤٢ فصلًا، لافتًا إلى تسليم ٣ مدارس بمركز دار السلام بتكلفة ١٨ مليونًا و٨٢٠ ألف جنيه، وفرت ٥٢ فصلًا.وأضاف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج أنه يجرى العمل فى ٣٤ مدرسة بتكلفة إجمالية ١٤٩ مليونًا و٥٠ ألف جنيه، لتوفير ٣٨٨ فصلًا دراسيًا جديدًا، مشيرًا إلى أنه تم إسناد ١٦ مدرسة ويجرى تسليم المواقع بتكلفة إجمالية ١٠٢ مليون و٤٨٠ ألف جنيه، توفر ٢٤١ فصلًا دراسيًا.وأضاف أنه جارٍ إسناد ١٨ مدرسة بتكلفة إجمالية ١٧٠ مليون جنيه، لتوفر ٢٨٥ فصلًا دراسيًا، وتجهيز الرسومات والمقايسات لإسناد مدرستين بتكلفة ٩ ملايين جنيه لتوفير ١٨ فصلًا.على بُعد ٢٥ كيلومترًا من مدينة سوهاج، تقع قرية «كوم بدار»، التابعة لمركز المنشأة، بمحافظة سوهاج، التى يقطن بها ما يزيد على ٣٠ ألف نسمة، ويعانون من تهالك البنية التحتية والطرق وتراكم القمامة فى الترع، ما يُزيد من الروائح الكريهة، ويؤثر على صحة المواطنين.ومع انطلاق مبادرة «حياة كريمة»، بدأ أهالى القرية يحلمون بتغيير حياتهم إلى الأفضل، وتطوير البنية التحتية، آملين فى أن تطور المبادرة الرئاسية من أحوال قريتهم بعد معاناة طويلة لسنوات.وقال محمد صلاح، من أهالى القرية: «عانينا من الإهمال وتردى أوضاع الخدمات مع الحاجة لمدارس ووحدات صحية وصرف صحى وغيرها، لذا فإن مبادرة الرئيس السيسى هى طوق نجاة بعد تجاهل طويل وإهمال من المحليات لحالة القرية ومطالبها».وتابع: «كانت لدينا بالقرية مدرسة واحدة على أطرافها، ما دفع الأهالى للتبرع بقطعتى أرض لبناء مدرسة ومعهد دينى، لكن لم تستجب لنا هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم ومجلس مدينة المنشأة».وأكمل: «لدينا وحدة صحية بالقرية، وتم تجهيزها، لكن لا توجد بها أى أجهزة طبية أو معدات أو حتى قوة بشرية».فيما قال الحاج عبدالوهاب صالح، من سكان القرية: «نحتاج فى كوم بدار لمدارس ابتدائية وإعدادية، وتبرع الأهالى بقطعة أرض لبناء المدارس، وبعد التوجه لمجلس المدينة وهيئة الأبنية التعليمية لإكمال الإجراءات كان الرد هو عدم توافر ميزانية للبناء، لذا لم نستطع بناء المدارس، وننتظر من المبادرة أن تتبنى تنفيذ هذه المشروعات لصالح القرية».طالب أهالى قرية تل الزوكى، التابعة لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، بإنقاذ معظم منازل القرية من الانهيار بسبب زيادة المياه الجوفية، نتيجة غياب الصرف الصحى، بالإضافة إلى تردى حالة الخدمات والمرافق.وقال محمد رشاد، ٤٠ سنة، من أهالى قرية تل الزوكى، إن القرية تضم نحو ٣٠ ألف نسمة، لكنها تعانى من غياب الصرف الصحى، ما تسبب فى تصدع العديد من المنازل، علاوة على سوء حال الطرق التى لم تشهد أى تطوير منذ سنوات.فيما أوضح محمود بكرى، ٥٨ عامًا، مزارع من أهالى القرية: «أسلاك الكهرباء بالقرية قديمة ومتهالكة ما يتسبب فى انقطاع التيار ساعات طويلة، وغرق القرية فى الظلام نتيجة سوء حالة أعمدة الإنارة، وتوجهنا بالعديد من الشكاوى إلى مجلس المدينة وإلى قطاع الكهرباء لتغييرها، لكن دون جدوى».