«رجال الأعمال»: القطاع العقارى شهد طفرة غير مسبوقة

أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية بالرغم من جائحة كورونا، بسبب حرص الدولة على تدشين المدن الجديدة الذكية.وأضاف «فوزي» أن من أهم المدن التي تم تدشينها مؤخرًا العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وأتاحت فرص عمل كثيرة سواء مباشرة أو غير مباشرة، فضلًا عن تشغيل مصانع مواد البناء.وتابع أن القطاع العقاري يساهم بنسبة كبيرة في النمو، متوقعًا أن يحقق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة، بسبب اهتمام الدولة وإطلاق مبادرة التمويل العقاري.