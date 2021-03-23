«إن شاء الله هتمطر».. نبوءة إبراهيم عبد المجيد لنوال السعداوي

سرد الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد موقفًا حدث بينه وبين المفكرة الراحلة نوال السعداوي في معرض الكتاب 1991.وقال إبراهيم عبد المجيد:"أكثر أيام الضحك في معرض الكتاب كانت 1991 أيام تحرير الكويت من الغزو العراقي في المقهي الثقافي، كان الجو باردًا جدًا واحتمالات المطر رهيبة، وكانت الندوة للدكتورة نوال السعداوي وإذا بها تترك موضوع الندوة عن أعمالها، ووضع المرأة في عالمنا العربي، وتتحدث عن حسني مبارك وخيانته للعراق، وتآلفه مع أميركا في الغزو، وتشتم أمريكا بأقذع الشتائم، بالمناسبة لم تكن مع الغزو العراقي للكويت، لكنها أيضًا لا تريد لأمريكا أن تضع قدمها في المنطقة ليست هذه مشكلة لكنها أيضا راحت تشتم حسني مبارك.أضاف صاحب رواية «لا أحد ينام في الإسكندرية» على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أنا أقف علي باب المقهي الثقافي، الذي كنت أديره مندهشا لا أعلق وإذا بـ حسن سرور مساعدي في العمل يقترب مني يقول "حنعمل إيه؟ حنتسجن كلنا، فيه مخبرين أكيد في الندوات"، قلت له لن أقاطعها وقادر ربنا الدنيا تشتي وتغرق الخيمة ع اللي فيها".تابع "ما كدت انتهي من كلامي حتى ظهرت سحب سوداء فوق المعرض وهطل مطر شديد، وجرى كل من في الشارع يحتمي بالخيمة التي ازدحمت بالواقفين والداخلين، ووقع بعضهم علي الأرض وانقطعت الكهربا وتوقفت الإذاعة وحسن يضحك ونحن نكاد نحمل الدكتورة نوال من بين الزحام ونخرج بها انتهت القصة وحدها وحسن يقول لي أنت وليّ.. وليّ.