رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:41 م
جمارك مطار القاهرة
جمارك مطار القاهرة
فاتن غلاب
طباعة
تمكنت سلطات الجمارك بمبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولي وإدارة البحث الجنائي بالمطار من ضبط راكبة حاولت تهريب هواتف محمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكبة وتحرير محضر ضبط جمركي، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.

وأكدت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي أنه تم اكتشاف الواقعة اثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، حيث اشتبه صبري حسانين رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضرفى إحدي الراكبات عند محاولتها الخروج من بوابة اللجنة، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بألأشعة وتفتيش الحقائب يدويا ولم يسفر التفتيش عن وجود شىء مخالف داخل الحقائب.

ولاحظ صبحى ربيع مدير الجمرك، أن حركة الراكبة غير طبيعية، فكلف أسماء عزمي، مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا، ما أسفر عن ضبط 10 هواتف محمولة ماركة آيفون مخبأه علي جسد الراكبة أسفل ملابسها التي ترتديها.

موضوعات متعلقة

السكة الحديد: تغريم مَن يخالف إجراءات كورونا داخل المحطات

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل مالك عقار فيصل وتجديد حبسه 45 يوما

أحمد خالد صالح: «كلام حمايا اقتطع من سياقه.. وكنت بصور أنا مصاب بكورونا»


الصور

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

مصرع 2800 وإصابة 26 ألفًا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال عام

اختيار 8 مرشحين للمنافسة على جائزة «فن جميل»

دراسة: مخاطر الوفاة بسبب الخرف أعلى بين المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

صفحات وهمية تستخدم أسماء المشاهير لبث السموم في شباب القراء

حسن عبد الموجود: لم استعر حيوانات كتابي «البشر والسحالي» من «كليلة ودمنة»

وزيرة الثقافة تشهد ختام المهرجان القومى للسينما الـ23 وتسلم جوائزه للفائزين

يوم ميلاده عيدًا للكاريكاتير.. تعرف على قصة حياة الفنان «رخا»