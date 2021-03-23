جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة

تمكنت سلطات الجمارك بمبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولي وإدارة البحث الجنائي بالمطار من ضبط راكبة حاولت تهريب هواتف محمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكبة وتحرير محضر ضبط جمركي، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.وأكدت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي أنه تم اكتشاف الواقعة اثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، حيث اشتبه صبري حسانين رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضرفى إحدي الراكبات عند محاولتها الخروج من بوابة اللجنة، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بألأشعة وتفتيش الحقائب يدويا ولم يسفر التفتيش عن وجود شىء مخالف داخل الحقائب.ولاحظ صبحى ربيع مدير الجمرك، أن حركة الراكبة غير طبيعية، فكلف أسماء عزمي، مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا، ما أسفر عن ضبط 10 هواتف محمولة ماركة آيفون مخبأه علي جسد الراكبة أسفل ملابسها التي ترتديها.