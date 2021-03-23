زُرع في مصر.. رحلة تهريب بذور الماريجوانا من الخارج

قبل أيام قليلة، تمكنت الجهات الأمنية من ظبط كميات كبيرة من بذور الماريجوانا المهربة عبر جمارك شرم الشيخ، لكنها لم تكن المرة الأولى فقد انتشرت تلك المادة خلال الآونة الأخيرة، لتستخدم في تصنيع المخدرات بشكل كامل.في أغسطس 2020، ذهب حسن، الشاب العشريني في رحلة إلى مدينة دهب برفقة أصدقائه، لقضاء عطلته الصيفية وكان يعتاد تعاطي المخدرات في تلك الرحلات، لكن تلك المرة تحديدًا تذوق مخدر جديد، لم يسبق له تجربته من قبل."المخدر كان يشبه الماريجوانا، ولديه نفس مواصفات البانجو لكن دون الرائحة الشهيرة"، تحدث الشاب عن مواصفات المخدر الجديد الذي احتل مدينة دهب مؤخرًا، لافتًا إلى لونه الأخضر الذي يشبه مخدر البانجو المصري."الديلر قالنا إنه يعتبر زيه زي الماريجوانا"، استكمل الشاب حديثه لـ«الدستور: "أرشدنا التاجر لمكان مظلم، يبعد عن مقر إقامتنا عشرات الكيلو مترات"، لذا استقل حسن سيارة خاصة للذهاب حيث أرشده التاجر، وبمجرد وصولهم المكان المذكور، اكتشفوا تخصيص مكان لزراعة مخدر "الهيدرو".«الدستور» تتبعت رحلة دخول المخدر إلى مصر واستخدامه في تصنيع مخدر يطلق عليه اسم الهيدرو، من خلال عقد اتفاقية على شراء كمية كبيرة منه مع أحد المتورطين في ترويجه، بل وتهريبه أيضًا من سيناء إلى محافظات الدلتا.في البداية، أجرينا رحلة بحث حول انتشار المخدر في الأحياء الشعبية التي يعرف عنها بيع المخدرات، كمنطقة فيصل التي ذهبنا إلى حواريها الضيقة، وتقابلنا مع التجار المصطفين على نواصيها، لسؤالهم عن المخدر، وإمكانية الحصول عليه.لم يكن أغلب التجار على دراية كاملة بالأمر، فالمخدر مازال غائبًا عن الأنظار، لكن هناك بعض الأشخاص المتخصصين في تصنيعه وبيعه فقط، وفي أماكن محددة، هذا ما أرشدنا إليه أحد التجار بالمنطقة.بالحديث مع أحد التجار الصغار، قال لنا: "الهيدرو دا بييجي من سيناء، وساعات بيتزرع في القرى الصغيرة"، موضحًا أنه تعامل في هذا المخدر من قبل، لكن سعره الباهظ لم يعجب المتعاطين.خرجنا من فيصل لنتجه إلى محافظة الغربية، خاصة قرية سمنود التي اشتهرت بترويج أنواع المخدرات العديدة، وبالفعل وجدنا ما نبحث عنه هناك، فقد تخصص بعض التجار في زراعة "الهيدرو"، من خلال الحصول على بذرة "الماريجوانا" التي تساعد في إنبات المخدر.عقدنا اتفاقية لشراء كمية من المخدر واتضح أن سعر الكيس الواحد منه يتجاوز ٢٠٠ جنيه، وحين سألنا عن سبب ارتفاع أسعاره قال أحد التجار: "البذرة اللي بنزرع بيها غالية جدًا، ويتيجي من سيناء بطرق صعبة"، وخصص التجار أراض زراعية صغيرة داخل القرية لزراعة مخدر "الهيدرو" بعيدًا عن أنظار الجهات الرقابية، وانغمس الشباب في إدمان تلك المادة مؤخرًا، لتكون بديلًا لمخدر الحشيش والبانجو.