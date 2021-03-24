أحمد يوسف: 40% إقبالًا سياحيًا بعد كورونا.. والمتوسط العالمي 10%

■ بداية.. ما أبرز نتائج مشاركة مصر فى الملتقى السياحى الأقدم «بورصة برلين»، الذى اختتم فعالياته فى ١٢ مارس الجارى؟

■ هل تتوقع توافد الرحلات الألمانية إلى مصر خلال الموسم الصيفى؟

■ ماذا عن حملة الترويج الدولية التى تعتزمون إطلاقها فى يوليو المقبل؟

■ ما الذى تعمل عليه هيئة تنشيط السياحة حاليًا؟

■ هل خاطبتم أسواقًا محددة خلال الفترة الأخيرة لدعوتها إلى زيارة مصر؟

■ كيف ترى الحركة السياحية الوافدة إلى مصر حاليًا رغم الموجة الثانية والسلالات الجديدة من «كورونا»؟

تحتفل الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بمناسبة مرور ٤٠ سنة على إنشائها فى عام ١٩٨١، بقرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بهدف رفع معدلات نمو الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، والعمل على إزالة أى معوقات تقف دون ذلك، وتحسين صورة مصر فى الخارج.ومع ظهور أزمة فيروس «كورونا المستجد»، والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها دول العالم فى هذا الإطار، أصبحت الهيئة تواجه العديد من الصعاب، فكيف تحاول الترويج السياحى فى دول أغلقت حركة طيرانها وفرضت إغلاقًا شاملًا لفترة من الوقت؟فى السطور التالية، تحاور «الدستور» أحمد يوسف، الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة، للحديث معه عن أبرز هذه الصعاب، وخطة العمل الحالية للهيئة، بعد إعادة فتح حركة الطيران والسياحة فى مصر وعدة دول، منذ يوليو الماضى.- من خلال المشاركة فى «بورصة برلين»، التى نظمت هذا العام افتراضيًا بمشاركة نحو ١٢٠ دولة على مستوى العالم، بعد إلغائها فى العام الماضى، استعرضنا الخطوات التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا»، طوال الفترة الماضية، سواء الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت السياحية والفندقية والمطارات، أو إجراءات التحفيز التى قدمناها للسائحين.وتضمنت هذه الإعفاءات إعفاء المسافرين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان من دفع رسوم التأشيرة، حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢١، وتخفيض أسعار وقود الطائرات بمقدار ١٥ سنتًا أمريكيًا للجالون الواحد، من ٢١ يناير حتى نهاية ٢٠٢١، إلى جانب منح المطارات فى المحافظات السياحية خصمًا بنسبة ٥٠٪ على رسوم الهبوط والإيواء، وبنسبة ٢٠٪ على رسوم المناولة الأرضية، حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢١، وغيرها من الإجراءات الأخرى.وعلى هامش «بورصة برلين»، عقدنا لقاءً مع منظم الرحلات الألمانى «TUI»، الذى يعد الأكبر فى السوق الألمانية، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك، ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، من السوق الأوروبية عامة، والألمانية بوجه خاص.- لمست من خلال مشاركتى مع منظمى الرحلات أن هناك شغفًا كبيرًا من كل الأسواق الأوروبية، وليس الألمانية فقط، لزيارة المقاصد السياحية المصرية، لكن هذا سيتوقف على الإجراءات التى تتخذها الحكومات بالنسبة للتطعيمات الخاصة بفيروس «كورونا المستجد»، فلم يتضح أى تطعيمات سيتم اعتمادها، ومازال كثير من الحقائق غير ملموس للتعامل معه، حتى الآن.- هذا الحملة ستكون طويلة المدى لمدة ٣ سنوات، وتم التعاقد مع تحالف دولى لوضع الاستراتيجية الإعلامية الخاصة بالحملة، التى سيتم تنفيذها فى الأسواق الدولية أو العربية، وتتضمن محتوى ورسالة نخاطب بهما كل دولة، والفئات العمرية التى نريد الوصول إليها، والوسيلة المناسبة لكل سوق.وهذه الاستراتيجية ستكون بمثابة خطة عمل للهيئة، واستعنا فيها بخبراء دوليين متخصصين فى التسويق والترويج، لكى نتأكد من السير على الطريق الصحيح، ولأول مرة فى تاريخ الحملات التى ننظمها، سيتم التعاقد مع شركة مستقلة لتنفيذ الاستراتيجية، فطوال عهد هيئة التنشيط السياحى، كانت الشركة واضعة الخطة هى التى تنفذها.وسيتوقف اختيار الأسواق المصدرة للسياحة المستهدفة من خلال هذه الحملة على عدة عوامل، من بينها الإجراءات المقبلة التى ستتخذها الحكومات لفتح حركة السياحة والسفر فى ظل جائحة «كورونا».- هناك لجنة من خبراء السياحة شكلها برئاستى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وتضم رئيس لجنة الحملة الدولية، و٣ ممثلين للقطاع الخاص، وخبراء فى التسويق والإعلام، لاتخاذ قرارات مثالية ومستوفاة من كل الجوانب الفنية. وقبل شهور، نشرنا فيلم «رحلة سائح فى مصر» داخل الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلينا، قبيل إعادة فتح الطيران المصرى، فى يوليو الماضى، لتعريف هذه الأسواق بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وتنفذها الدولة لاستعادة الحركة السياحية.وباستخدام كل وسائل التواصل الاجتماعى، نعمل فى الوقت الحالى على لفت انتباه السائحين إلى السياحة المصرية، ومحاولة استعادة الشعور الجيد الذى عاشوه داخل مصر فى زياراتهم السابقة، حتى نكون فى ذاكرته طوال الوقت، خاصة الدول التى منعت حكوماتها السفر، ليكون المقصد المصرى أول اختياراتهم عند عودة حركة السفر فى دولهم من جديد.كما نتواصل بشكل دائم مع منظمى الرحلات وشركات الطيران ووسائل الإعلام الدوليين، لإخطارهم بالإجراءات التى نتخذها للتحفيز، فضلًا عن إمداد القطاع الخاص المصرى بالمعلومات عن كل سوق، من خلال الاتحاد المصرى للغرف السياحية.- تمت الموافقة على تنفيذ حملات دعائية مشتركة مع منظمى الرحلات الأجنبية، فى الدول التى استأنفت رحلات مع بداية يوليو الماضى، وعلى رأسها أوكرانيا وبيلاروسيا، وسيتم تنفيذ هذه الحملات خلال الأسابيع المقبلة، فضلًا عن الجاهزية بعدد من الخطط المتكاملة، لحين الانتهاء من وضع الاستراتيجية الإعلامية، من بينها حملة فى السوق العربية.وانتهينا من الأدوات الترويجية الخاصة بحملة السوق العربية تلك، ومن بينها تصوير عدد من الأفلام الترويجية لنشرها فى الدول المستهدفة، على أن يتم إطلاق الحملة فى أبريل المقبل، الذى سيكون موعدًا مناسبًا إن صدقت التوقعات التى تشير إلى أن السياحة الخليجية ستبدأ مع عيد الفطر المبارك.- لولا ظروف «كورونا»، لأصبح العام المنقضى الأعلى فى معدلات السياحة المصرية، فالشهران الأولان من ٢٠٢٠ شهدا زيادة فى الحركة السياحية بنسبة ٢٥٪، مقارنة بنفس الفترة من ٢٠١٩.ومتوسطات الأسواق الوافدة إلينا حاليًا تصل إلى ٤٠٪ شهريًا، من الأسواق الرئيسية لدينا، مثل: أوكرانيا وبيلاروسيا، وغيرهما من دول الاتحاد الروسى السابق وأوروبا الشرقية، والدول التى أعادت فتح حركة الطيران، وهذا نجاح كبير، لأن المتوسطات العالمية لعودة الأسواق بعد «كورونا» من ١٠ لـ٢٥٪ فقط.أما الأسواق التى لم تأت وتمثل نسبة كبيرة من حركة السياحة الوافدة إلى مصر فتضم: أوروبا الغربية التى تمثل ٥٠٪ من السياحة العالمية، والسوق العربية التى تمثل ٢٥٪ من الحركة السياحية الوافدة لمصر، بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها حكوماتهم.