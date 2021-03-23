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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قريبًا.. 6 عروس مسرحية بأسلوب «فيلي - مسرح»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:39 م
وفاء الحكيم
وفاء الحكيم
حسين الجندي
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قالت الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح إن الفرقة تستعد خلال أيام لتقديم تجربتها الجديدة "أحلام شتوية"، وهى مشروع مسرحي لـ٦ عروض مسرحية على مدار شهر يقدم كل 10 أيام عرضين، باستخدام أسلوب "فيلي- مسرح ".

أضافت وفاء أن أسلوب الفيلي مسرح يعتمد على المزج ما بين المشاهد السينمائية والمشاهد المسرحية الحية جميعهم يقدمون على المسرح، حيث تم عمل الأفلام من لوحات أطفال فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام تقنيات التحريك حيث وصل عدد لوحات الأطفال المستخدمة الى ١٨٠٠ لوحة.

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