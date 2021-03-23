نادي الإرادة والتحدي يصل للدوري الممتاز للكرة الطائرة في الأقصر

أعلن الدكتور حسام القاضى رئيس مجلس إدارة نادى الارادة والتحدى بمحافظة الاقصر أن النادى لأول مرة يصل للدورى الممتاز للكرة الطائرة جلوس كأول نادى يمثل المحافظة الاقصر فى الدورى الممتاز لذوى الإعاقة.ووجة القاضى الشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لدعمة الدائم والمستمر والذى لولاه لما وصلنا للدوري الممتاز، كما توجة بالشكر لمديرية الشباب والرياضة بالأقصر برئاسة حفنى بركات.يذكر أن نادى الإرادة والتحدي قد فاز في ديسمبر من العام الماضي بجميع مبارياته بالدورة المجمعة الثانية لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة جلوس المقامة بمحافظة الإسكندرية.وأضاف القاضى أنه بهذا الإنجاز يصبح فريق الأقصر هو الفريق الوحيد من 15 فريق بدوري الدرجة الأولى الذي فاز بجميع مبارياته بالدورتين المجمعتين الأول اللتين اقيمتا بمحافظتي بورسعيد والإسكندرية، وانه بهذا الانتصار الساحق يصعد فريق الأقصر الي دوري الترقي للدوري الممتاز.ويضم الفريق اللاعبين أسامة محمد مصطفى ومحمد حامد أحمد ومحمد جمال قدري ومحمد عبدالحميد محمد واحمد عامر بكري وحمادة جيلاني جادالله واحمد سيد ضمراني ومحمد صلاح صديق وايمن عبدالكريم شحات وخالد محمد احمد محارب، بالإضافة لمدرب الفريق الكابتن مجدي بهيج، واحمد يوسف إداري الفريق، وامين الصندوق احمد محمد.