برلماني: قطاع الكهرباء شهد إنجازات عملاقة في عهد السيسي

قال محمد أحمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قطاع الكهرباء في مصر شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وأضيفت قدرات للشبكة العملاقة بحيث أصبح انقطاع الكهرباء أو تخفيف الأحمال شيئا من الماضي.وأكد «الجبلاوي» خلال تصريحات له اليوم، إن الكهرباء محرك التنمية في العصر الحديث وعامل رئيسي لكافة مشاريع الحياة والتنمية والتطوير في القطاع كان ولا يزال شيئا أشبه بالمعجزة، إذا أضيفت للشبكة الكهربائية قدرات تصل إلى نحو 13 ضعف قدرة الطاقة المولدة من السد العالي بتوجيهات الرئيس السيسي.وأشار وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بعد توليه المسؤولية مباشرة قبل 7 سنوات، كانت القضاء تماما على العثرات في قطاع الكهرباء بعدما شهد العام الأسود للإخوان في الحكم انهيارا مريعًا في الشبكة وانقطاع لعدم توافر الوقود وسوء الإدارة اشتكى منه ملايين المصريين.وكشف الجبلاوي أن إجمالى القدرات الكهربائية المضافة من نهاية عام 2014 حتى الآن بلغت أكثر من 28 جيجاوات تتمثل فى 27 محطة إنتاج طاقة كهربائية، بالإضافة إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية، وهذه القدرات تعادل 13 ضعف قدرة السد العالى، وذلك وفق تصريحات رسمية من جانب وزارة الكهرباء، مضيفا أن هناك مشاريع ضخمة لربط الكهرباء مع دول الجوار، لوفرة التيار الكهربائي في مصر.