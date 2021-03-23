أسقف نقادة يترأس الاجتماع العام بكنيسة القديسة دميانة

ترأس الأنبا بيمن أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بنقادة قوص، اجتماعه العام الأسبوعي وذلك بكنيسة القديسة دميانة نقادة.وألقى نيافته عظة روحية عن قديسي شهر مارس التي تحتفل بهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سنويًا، من بينهم البابا كيرلس والبابا شنودة والقمص بيشوي كامل.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.