جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة وأدوية

تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي، برئاسة حازم عبدالرشيد محمد مدير الجمرك، من ضبط تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣، وقانون الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته.ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طيران "إير كايرو" القادم من جدة اشتبه علاء جمعة رئيس الوردية، وأسماء عبدالرحيم بالأمن الجمركي، في الراكب "ي. ع. ع"، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركيه أجاب بالنفي.وتم تمرير أمتعة الراكب الشخصية على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة عمرو جلال، تحت إشراف حازم عبدالهادي مدير الفحص، فتم تأكيد الاشتباه.وبالعرض على حازم عبدالرشيد محمد مدير الجمرك، كلف لجنة جمركية من محمود حسن ومحمد مدحي وبسمة حسن وهبة الله محمد ومحمد محرز، بقسم المكافحة، لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية، فتبين وجود ٨ هواتف محمولة و٢٥٠ علبة أدوية بشرية مخبأة بين طيات الملابس.فقرر ياسين أحمد مصطفى مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢ لسنة ٢٠٢١.