عاصفة ترابية تجتاح مدينة أسوان (صور)

شهدت مدينة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، هبوب عاصفة تربية متوسطة، لكنها لم تؤثر على حركة السير في الشارع حتى الآن، حيث إن خلال العاصفة كان هناك العديد من الشباب بالمقاهي والشوارع ولم تتسبب في أي تغيرات طارئة.شهد الطريق الصحراوي الغربي عند مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، اجتياح عواصف ترابية شديدة، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل نسبي.الجدير بالذكر أن مدينة أسوان، تشهد منذ بداية الأسبوع الحالي وخاصة بعد الانتهاء من موسم الشتاء، ارتفاع غير مسبوق في درجة حرارة الطقس.وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تأثر البلاد بمنخفض جوى خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى جمهورية مصر العربية، محذرة أنه يؤدى لنشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح إلى (40، و50 كم ساعة).