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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«المشاكل الجراحية المعتادة والطارئة للأطفال».. مؤتمر بهيئة التأمين الصحي بالشرقية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:28 م
التأمين الصحي بالشرقية
التأمين الصحي بالشرقية
سارة الوردانى
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عقد قسم الأطفال بهيئة التأمين الصحي بالشرقية، مؤتمرا لمناقشة المشاكل الجراحية المعتادة والطارئة في الأطفال.

حاضر في المؤتمر الدكتور إسماعيل طنطاوي، أستاذ واستشاري جراحة الأطفال والجراحات الميكروسكوبية وإصلاح العيوب الخلقية بكلية الطب ومستشفيات جامعة الزقازيق.

عٌقد اللقاء بإشراف الدكتور جمال سلامة مدير عام الفرع، والدكتور محمد رشاد الجندي، رئيس قسم الأطفال والحضانات بمستشفى المبرة بالزقازيق، والدكتور أحمد عبد الحفيظ مدير عام المستشفى، والدكتورة هناء رشيد مدير الشئون العلاجية.

وقال الدكتور محمد رشاد الجندي، إن هذا اللقاء هو واحد من سلسلة لقاءات يتم عقدها في إطار برنامج التعليم الطبي المستمر الخاص بقسم الأطفال وإدارة التدريب بفرع الشرقية للتأمين الصحي.

وأضاف لـ "الدستور"، أنه قد تم عقد لقاءات متعددة قام فيها أساتذة واستشاريين قسم الأطفال بمستشفى المبرة بالزقازيق بإلقاء عدة محاضرات قيمة بهدف رفع المستوى العلمي للكوادر الطبية لتقديم خدمة طبية متميزة لأطفال محافظة الشرقية.

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