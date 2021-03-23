3851 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان اليوم إلى 444865 بعد تسجيل 3851 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 5850.وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان، وتم تطعيم 111556 شخصا حتى الآن.