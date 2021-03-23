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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3851 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:30 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان اليوم إلى 444865 بعد تسجيل 3851 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 5850.

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان، وتم تطعيم 111556 شخصا حتى الآن.

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