مسلسلات رمضان 2021 على mbc مصر



مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر





وأعلنت قناة «إم بي سي مصر» عنعلى قناتها، ومن بينهما مسلسل اللعبة الجزء الثاني من بطولة شيكو وهشام ماجد، ويعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً؛ ومسلسل قصر النيل بطولة الفنانة المصرية دينا الشربيني والفنانة ريهام عبد الغفور وصبري فواز، ويعرض المسلسل في تمام الساعة العاشرة.ومن ضمن الأعمال الفنية أيضا مسلسلات كوميدية مختلفة علي رأسهم المسلسل الكوميدي المؤسسة وهو من بطولة الفنان المصري بيومي فؤاد ويعرض في تمام الساعة الحادية عشر؛ بينما يتم عرض مسلسل خلي بالك من زيزي لطولة الفنانة المصرية أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم، ويعرض المسلسل في تمام الساعة الحادية عشر والنصف.وأهم الأعمال المعروضة من مسلسلات رمضان على إم بي سي مصر هو مسلسل ملوك الجدعنة للفنان المصري مصطفى شعبان وعمرو سعد، ويعرض المسلسل في تمام الساعة الثانية عشرة؛ بينما يتم عرض مسلسل شقة 6 للفنانة المصرية روبي وهو المسلسل الأول الذي تؤدي فيه روبي البطولة المطلقة، ومسلسل لحم غزال للفنانة المصرية غادة عبد الرازق ووفاء عامر.اقرأ أيضاً..