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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

مسلسلات رمضان 2021 على mbc مصر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:33 م
mbc مصر
mbc مصر
حسين الجندي
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تقدم قناة «إم بي سي مصر» عدة أعمال درامية تضم كوكبة من النجوم المشاركين ضمن مسلسلات رمضان 2021.

مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

وأعلنت قناة «إم بي سي مصر» عن مسلسلات رمضان 2021 على قناتها، ومن بينهما مسلسل اللعبة الجزء الثاني من بطولة شيكو وهشام ماجد، ويعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً؛ ومسلسل قصر النيل بطولة الفنانة المصرية دينا الشربيني والفنانة ريهام عبد الغفور وصبري فواز، ويعرض المسلسل في تمام الساعة العاشرة.


مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

ومن ضمن الأعمال الفنية أيضا مسلسلات كوميدية مختلفة علي رأسهم المسلسل الكوميدي المؤسسة وهو من بطولة الفنان المصري بيومي فؤاد ويعرض في تمام الساعة الحادية عشر؛ بينما يتم عرض مسلسل خلي بالك من زيزي لطولة الفنانة المصرية أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم، ويعرض المسلسل في تمام الساعة الحادية عشر والنصف.

مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

وأهم الأعمال المعروضة من مسلسلات رمضان على إم بي سي مصر هو مسلسل ملوك الجدعنة للفنان المصري مصطفى شعبان وعمرو سعد، ويعرض المسلسل في تمام الساعة الثانية عشرة؛ بينما يتم عرض مسلسل شقة 6 للفنانة المصرية روبي وهو المسلسل الأول الذي تؤدي فيه روبي البطولة المطلقة، ومسلسل لحم غزال للفنانة المصرية غادة عبد الرازق ووفاء عامر.

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