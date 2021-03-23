رئيس بوروندى يصل القاهرة لبحث علاقات التعاون

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الرئيس إيفاريست ندايشيميي رئيس بوروندي، قادما على رأس وفد دبلوماسي فى زيارة للقاهرة، حيث يلتقي خلالها عددا من المسئولين، لبحث دعم علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة لبحث وآخر التطورات الجارية في الشأن الأفريقي.وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي إن الرئيس البوروندي تم استقباله والوفد المرافق لهم باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار.وبحسب التصريحات من المقرر أن يبحث الرئيس البوروندى خلال زيارته لمصر، علاقات التعاون بين البلدين فى كل المجالات، وسبل تطويرها الفترة المقبلة والاستفادة من الخبرات المصرية إلى جانب استعراض آخر التطورات على الساحة الأفريقية.