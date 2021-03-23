برلماني: العلاقات المصرية الأردنية شديدة الخصوصية

أكد النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، على خصوصية العلاقات المصرية الأردنية، مضيفا أنها في منتهى القوة والمتانة على مدى عقود طويلة وتعكس مجالات التعاون والتفاهم المشتركة في مختلف المجالات بين مصر والأردن.وأشار أبوعايشة خلال تصريحات له، اليوم، إلى الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الى الأردن لحضور فعاليات الاجتماع الـ29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بحضور رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن ذهاب العديد من الوزراء للأردن ومشاركتهم في الاجتماع يؤكد الحرص المصري التام على تطوير العلاقات مع الأردن في مجالات التجارة والصحة والزراعة والصناعة والنقل والطيران والإسكان وفي شتى المجالات.وأكد أبوعايشة، أن الأردن دولة عربية راسخة كما أن الانتظام في عقد فعاليات اللجنة العليا يؤكد على خصوصية العلاقات بين الدولتين وتطويرها باستمرار، لافتا إلى التصريحات التي أدلى بها الدكتور مدبولي فور وصوله الأردن بوجود توجيهات مباشرة لديه من جانب الرئيس السيسي، بإرسال رسالة دعم كامل إلى الأشقاء في الأردن، وتلبية طلبات الجانب الأردني بما يوافق إمكانيات مصر فيما يخص كورونا، معقبا: "تصريحات هامة وقوية تعكس التعاون الكامل".