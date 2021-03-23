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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تسجل 584 إصابة و41 وفاة جديدة بكورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:15 م
إصابات كورونا
إصابات كورونا
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم، تسجيل 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 246 ألفًا و507 حالات.

وأضافت الوزارة التونسية في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و610 حالات.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 399 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 11 ألفا و191 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 265 حالة، إلى جانب 98 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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