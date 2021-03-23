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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«بطلها شيشانق المصري المنتصر على مملكة إسرائيل».. خرافة حكم الأمازيغ لمصر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:10 م
ملوك الأمازيغ
ملوك الأمازيغ
ايهاب مصطفى
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يدعي بعض المنتمين للأمازيغ من علماءٍ وعامةٍ أن أحد ملوك الأمازيغ قد نجح في احتلال مصر وإخضاعها، حيث أنه منذ 950 سنة قبل الميلاد، نشبت معركة بين القائد الأمازيغي شيشنق وجيش الفراعنة، انتصر فيها الأمازيغ، الذين لجأوا إلى إطلاق الأسود المُروّضة على خصومهم، في جبل فرعون، بقرية بني عشير، المتربعة فوق سلسلة بجبال تلمسان بغرب الجزائر.

فقد أراد الفراعنة ضم شمال أفريقيا والاستحواذ على طرق التجارة وثروات المنطقة، وأغاروا على أمازيغ بني سنوس، لكن الإنذار الحربي مكّن شيشناق من الاستعداد جيّدا للمعركة التي استعمل فيها الأسود المروّضة، فنجح في دحر الغزاة، وأعد شيشنق الجنود ودخل في حرب ضد الفرعون الطاغي فربح الحرب وحكم مصر بسهولة تامة، واستطاع شيشنق أن يتولى الحكم في مصر.

ولكن الحقيقة أن الملك شيشانق هو ملك مصري أصيل نشأ في مدينة إهناسيا (بني سويف حاليًا) جاء جده الخامس من إحدى واحات الصحراء الليبية والتي كانت تحت الحكم المصري واندمج مع المجتمع المصري، ونجح حفيده شيشانق في الوصول إلى عرش مصر مستغلًا حالة الضعف التي سادت في البلاد وأسس الأسرة الثانية والعشرين، وهو ما جعل البعض يسمونها بالأسرة الليبية.

ومع ذلك تأثر شيشانق بالعادات المصرية، حيث أقام بوابة شهيرة بمعابد الكرنك سجل عليها انتصاره على مملكة إسرائيل، بينما قام بتعيين أبناء أسرته كهنة لآمون بالكرنك مما يؤكد تمسكه بعقيدة آمون المصرية دون وجود أي ذكر لتأثير أمازيغي ضمن آثاره، حسبما ذكر الدكتور شريف شعبان في كتابه " أشهر خرافات الفراعنة" والذي صدر عن دار "ن" للنشر والتوزيع.

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