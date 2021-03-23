الاتحاد المسيحى للطلبة يناقش «صون الإنسان»

نظم الاتحاد المسيحي العالمي للطلبة برئاسة ميرا نعيمة السكرتير الإقليمي للاتحاد بالشرق الأوسط، مساء أمس الإثنين، لقاء جديدا بمشاركة عدد من القيادات الدينية عبر تطبيق "زووم".وناقش اللقاء موضوع "صون الإنسان"، بمشاركة رمزي الحاج مدير البرامج في هيئة الخدمات والإغاثة الكاثوليكية، بمشاركة عدد من حركات الشباب الكنسية من مختلف دول الشرق الأوسط.ويحرص الاتحاد المسيحي العالمي للطلبة على تنظيم لقاءات دورية، للتواصل بين الكنائس المسيحية بدول الشرق الأوسط، بهدف دعم الحوار والتواصل بينهم.