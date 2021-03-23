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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طفلة الفيوم المختطفة: الخاطف أكلني في مطعم وكنت رايحة اشتري هدية لماما (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:08 م
نورين مصطفى محمود
نورين مصطفى محمود
الفيوم - زينب علاء
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روت الطفلة المختطفة نورين مصطفى محمود عبد المنعم ( ٨ سنوات)، تفاصيل قصة اختطافها قائلة: "أنا قمت من النوم صباح أمس، وقولت لبابا عايزة أنزل اشترى هدية عيد الأم قالي استني شويه، ففكرت مع نفسي ونزلت من غير ما بابا يعرف، روحت المكتبة اشتري الهدية وتوهت، في الشارع لاقيت راجل عجوز قالي بتعيطي ليه قولتله انا تايهة قالي تعالي فكرى في البيت وأوصلك وركبت معاه عربية كرو، وبعدها شربت بيبسي، وروحنا مطعم أكلنا، واتفاجئت بوجودي في مكان بيلم منه ازايز بلاستيك، واخدني مكان لاقيت فيه ٤ من أصدقائه، وقعدني في اوضه فقلت أصلي العشاء، ولاقيت في شرطة جات".

وأوضح والد الطفلة، لـ"الدستور": "فضلت أدور عليها لما اتأخرت وتتبعنا الكاميرات رأينا صورة الراجل وهو بيركبها معاه، أخدت الفيديو روحت القسم وقعدنا ندور ولاقيناها في مساكن إيواء في حي المشتل بجوار الحديقة الدولية، والمتهم كان مغير اسم البنت ومحفظها اسمها الجديد، وبشكر ربنا أنها رجعتلي سليمة.

وكانت قد تمكنت مباحث قسم ثانِ الفيوم، من إلقاء القبض على المتهم ويدعى "شعبان -٤٠سنة"، وذلك بعد عدة ساعات من اختفاء الطفلة " نورين مصطفى محمود" وكان بقيادة المقدم " محمد دعبس" والفريق المعاون وقد تم تتبع كاميرات المراقبة وتبين أن المتهم استدرجها من كورنيش منطقة باغوص، وأجبرها على الركوب معه بحجة أنه سيقوم بتوصيلها لمنزلها.

وتبين أن الطفلة "نورين" التي لايتعدى عمرها العشر سنوات، كانت مخطوفة على أيدي أحد نباشين القمامة، فقد أخذها بعد أن تعقبها بإحدى شوارع المدينة.

وقال أحد أقارب الطفلة، إننا ذهبنا إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختفاء الطفلة حيث أنها ذهبت لشراء هدية عيد الأم، واختفت طوال اليوم.

وبإفراغ الكاميرات المراقبة بالشارع تبين لحظات اختطاف الطفلة، من نباش علي عربة كارو، بمنطقة باغوص، وهو ما ساهم في سرعة الوصول وتتبع خط سير المجرم.

وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم ١٠٥٧إداري قسم ثاني، وأمرت النيابة بحبسه 4أيام على ذمة التحقيقات.

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