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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عرض «كان وأخواتها» ضمن احتفالات يوم المرأة العالمي بنادي سينما أوبرا الإسكندرية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:08 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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ينظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفل نادى سينما أوبرا الإسكندرية، في تمام السابعة من مساء الجمعة المقبل، بالتعاون مع المركز القومي للسينما حيث يتم عرض فيلمي "كان وأخواتها" و"مستكة وريحان" من إخراج دينا عبد السلام، في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية بيوم المرأة العالمي.

يعقب العرض ندوة فنية بحضور مخرجة الفيلم يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

يشار إلى أن فيلم "كان واخواتها" حصل على أكثر من جائزة منها جائزة أفضل فيلم تسجيلي من المهرجان القومي للسينما، جائزة أفضل فيلم من مهرجان شنيت السويسري الدولي للفيلم القصير، جائزة أفضل فيلم تسجيلي في مسابقة محمد بيومي لمبدعي الإسكندرية بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، وقد وصل الفيلم للتصفية النهائية بمهرجان Beautiful Soul الروح الجميل بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما حاز فيلم "مستكة وريحان" على جائزة أفضل فيلم أجنبي في مهرجان «L-DUB» بولاية فلوريدا الأمريكية، وشارك في المسابقة الرسمية بالمهرجان العالمي للمرأة، بولاية أريزونا، والمسابقة الرسمية بمهرجان المدينة الأول، بولاية تكساس.

الجدير بالذكر أن المخرجة دينا عبد السلام هي حاصلة على الدكتوراه في النقد الأدبي وتشغل حاليا منصب أستاذ مساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية حيث تقوم بتدريس النقد الأدبي والأدب الكلاسيكي والدراسات السينمائية.

وقامت بإخراج العديد من الأفلام المستقلة حيث لها مجموعة متميزة من الأفلام الروائية والتسجيلية، وحازت على العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والدولية.

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