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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد إصابته بكورونا.. أمير طعيمة يطمئن جمهوره: «أنا زي الفل»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:31 م
أمير طعيمة
أمير طعيمة
محمد مجدي
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طمأن الشاعر الغنائي أمير طعيمة جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا، عبر حسابه بموقع "تويتر".

وكتب طعيمة: "‏رسائل الاطمئنان اللي جت للواحد على مواقع السوشيال ميديا أو على الموبايل تشرح القلب والله وتفرح".

وتابع: "أنا بخير الحمد لله وزي الفل وربنا ما يحرمنيش منكم يا حلوين بزيادة".

وكان طعيمة قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ ثلاثة أيام، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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