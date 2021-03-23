العراق: طيران التحالف الدولى يستهدف مواقع لداعش فى كركوك

استهدف طيران التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء، مواقع تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة كركوك شمال العراق.ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مصدر أمني عراقي قوله: إن طيران التحالف الدولي، استهدف مواقع لداعش في محيط قرية علي ياوه وجبال قره جوخ شمال غرب كركوك، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وفي سياق آخر، أعلن مصدر أمني عراقي عن سقوط طائرة مسيرة للتحالف الدولي جنوب الموصل.وقال المصدر- لـ (نينا)- إن طائرة مسيرة للتحالف الدولي سقطت قرب قرية تل الشعير في ناحية القيارة بجنوب الموصل.