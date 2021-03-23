ماكرون يبحث مع المنفي الأزمة الليبية

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بقصر الإليزيه بالعاصمة باريس كيفية الخروج من الأزمة الليبية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب.وذكرت بوابة "الوسط" الليبية أن زيارة المنفي إلى باريس تأتي في سياق مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإحياء العلاقات مع الحكومة الليبية.ووصل المنفي والكوني إلى العاصمة الفرنسية باريس بدعوة من الإليزيه، وهي أول زيارة خارجية لهما منذ توليهما السلطة.