القس لوقا راشد يشارك فى اجتماع الكتاب المقدس بملوى

شارك القس لوقا رشدي، راعي كنيسة العذراء والشهيد أبانوب بملوي في فعاليات اجتماع دراسة الكتاب المقدس بمطرانية ملوي.وبثت الإيبارشية فعاليات الاجتماع عبر البث لمباشر "دون حضور"؛ للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.