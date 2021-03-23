مسئول عراقى: قمة عراقية مصرية أردنية مرتقبة فى بغداد

كشف وزير الثقافة المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم مساء اليوم، عن عقد قمة مرتقبة بين العراق ومصر والأردن في بغداد.وقال المتحدث العراقي للصحفيين في القصر الحكومي عقب انتهاء جلسة للحكومة العراقية: «هناك قمة عراقية مصرية أردنية وشيكة ستعقد في بغداد بحضور الرئيس العراقي والرئيس المصري وملك الأردن ترافقها حملة دبلوماسية لمناقشة مواضيع في الاقتصاد والتنمية بين هذه الدول الثلاث»، دون الكشف عن موعد انعقادها.ووصف هذه القمة بأنها «مهمة نظرا لتشارك هذه البلدان في أولويات اقتصادية واجتماعية».